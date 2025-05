Barulho de oficina deixa vizinhos em pé de guerra em Guarulhos (SP)

Em Guarulhos, um conflito de mais de dez anos entre uma mulher e o dono de uma oficina se intensificou. A mulher, Sueli, que trabalha à noite e precisa dormir durante o dia, reclama dos barulhos constantes. Vistorias da prefeitura registraram níveis de 68 decibéis em sua casa, acima do permitido. Sueli foi à Justiça e solicitou redução do ruído e indenização por danos morais, mas o juiz favoreceu o dono da oficina, José Wildo, que atribui parte do ruído ao tráfego aéreo. Wildo afirmou ter realizado reformas para reduzir o barulho, mas Sueli insiste que a situação não melhorou.



