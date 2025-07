Borracheiro morre após pneu de caminhão explodir durante calibragem

Um borracheiro de 56 anos morreu após a explosão de um pneu de caminhão durante uma calibragem em Aparecida de Goiânia (GO). O veículo havia sido adquirido pelo trabalhador horas antes, e ele pediu emprestado um compressor para encher um pneu usado. Ele foi atingido por estilhaços e morreu na hora. Uma perícia será realizada para verificar se houve defeito na reforma do pneu. Em depoimento, Seu José, borracheiro há 22 anos, relatou o perigo da profissão: "Enquanto enchia o pneu de um caminhão, houve uma explosão. O impacto foi tão forte que ele perdeu um dos olhos". O risco persiste devido à alta pressão e aos equipamentos pesados.



