Briga por causa de cachorro termina em morte na Praça da República, em São Paulo

Uma briga por causa de um cachorro terminou em morte na Praça da República, na região central de São Paulo. A vítima, após alegar ter sido mordida por um cachorro, ameaçou matar os animais e começou a chutá-los. Testemunhas afirmaram que a vítima sacou uma faca durante o confronto, mas foi desarmada e acabou esfaqueada. Uma ambulância que passava tentou prestar socorro, mas a vítima morreu no local. As identidades do agressor e da vítima não foram divulgadas..



