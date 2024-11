Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de operação por suspeita de manipulação de resultado

A Polícia Federal está realizando uma operação que envolve o jogador Bruno Henrique, do Flamengo. A investigação se concentra em possíveis manipulações de resultados que poderiam beneficiar apostadores. O foco inicial foram cartões seguidos recebidos pelo atleta em um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Santos no dia 1º de novembro do ano passado. Este cartão teria beneficiado familiares do jogador. Mais de 50 policiais estão cumprindo mandados de busca e apreensão em locais no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre os endereços investigados estão a residência de Bruno Henrique, o centro de treinamento do Flamengo e casas pertencentes a familiares dele.