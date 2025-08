Cachorrinho é abandonado por tutor em pet shop e aguarda novo lar

Um cachorrinho foi deixado em um pet shop de São Bernardo do Campo, ABC paulista, após uma ação planejada por um falso cliente. O animal foi retirado por uma jovem que se apresentou como tutora. Ao tentar devolver o cachorro, a equipe descobriu que o endereço era falso e ninguém conhecia o suposto tutor. O cachorro agora chamado Ted está sob os cuidados de uma defensora dos animais e será encaminhado para adoção com mais de 70 interessados.



