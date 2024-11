Câmera flagra assalto a motorista de aplicativo na zona sul de São Paulo

Um motorista de aplicativo foi roubado enquanto deixava dois passageiros, pai e filho, na zona sul de São Paulo. O crime ocorreu em uma rua do bairro do Ipiranga. Durante a abordagem, um criminoso apontou uma arma para o motorista e ordenou que ele saísse do veículo. Os passageiros também desceram do carro. Um comparsa entrou no banco traseiro e ambos fugiram com o automóvel. Os bandidos acessaram os aplicativos bancários das vítimas utilizando seus celulares desbloqueados antes de fugir. A ação pode ter contado com a participação de um terceiro comparsa dando cobertura à dupla. As imagens do roubo foram capturadas por uma câmera acoplada ao retrovisor do carro da vítima. Esse equipamento armazena as gravações em uma nuvem virtual. A polícia está trabalhando na identificação dos criminosos e na localização do veículo roubado.