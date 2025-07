Caminhão desgovernado atinge dez carros na região central de São Paulo

Um motorista perdeu o controle de um caminhão e atingiu 10 carros na região da Liberdade, no centro de São Paulo . O acidente aconteceu por volta das 14h25 de segunda-feira (7). Testemunhas relataram que o motorista tentou fugir do local, mas foi detido pela Guarda Civil Metropolitana. A Secretaria de Segurança Pública registrou oito ocorrências relacionadas ao caso e investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente. Os proprietários dos veículos buscam reparação pelos danos causados.



