Caminhões de distribuidora causam transtornos a moradores em Guarulhos (SP)

Desde a instalação de uma distribuidora de alimentos há dois meses, moradores de uma rua em Guarulhos, na Grande São Paulo, enfrentam transtornos causados por caminhões de grande porte. Além do ruído intenso e manobras que bloqueiam portões, o peso dos veículos tem danificado o asfalto. Moradores registraram caminhões estacionados com motores ligados após as nove da noite, violando a lei do silêncio. Para lidar com os danos, os próprios moradores taparam buracos no asfalto e relataram estragos na fiação dos postes. O proprietário da distribuidora reconheceu que o imóvel não é adequado para a atual demanda e está planejando uma mudança, comprometendo-se a compensar eventuais prejuízos aos residentes.