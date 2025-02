Caminhoneiro aponta facão para outro motorista durante discussão de trânsito em SP

Os agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) intervieram em uma briga de trânsito em São Bernardo do Campo (SP), em que um motorista de caminhão ameaçou outro condutor de uma caminhonete vermelha com um facão. A ação dos agentes foi registrada por câmeras e ocorreu no momento em que o motorista do caminhão tentava esconder a arma na cabine. Ambos os motoristas foram levados à delegacia para prestar depoimento e liberados após os esclarecimentos. O facão foi apreendido.