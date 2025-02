Caminhoneiro coloca mãos e pés para fora da cabine com veículo em movimento

Um caminhoneiro de 24 anos está sendo investigado pela polícia após ser filmado dirigindo de forma imprudente em Juina (MT). O motorista foi flagrado sentado na porta da cabine da carreta, com mãos e pés para fora, enquanto sorria, colocando em risco pedestres e outros motoristas. Ele já foi identificado e será convocado para depor. O caminhoneiro poderá responder por direção perigosa em via pública, além de ter recebido sete pontos na carteira de habilitação e uma multa de R$290,47.



