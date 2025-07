Carro com crianças autistas é roubado em São Paulo

Um homem foi preso em São Paulo após furtar um carro com duas crianças autistas dentro. O pai havia deixado um conhecido no caminho e, ao retornar ao carro no mercado, encontrou o veículo e os filhos desaparecidos. A Guarda Civil Municipal foi acionada e localizou o carro na região. As crianças estavam no banco traseiro e foram resgatadas sem ferimentos. O suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi levado ao IML para exames toxicológicos. .



