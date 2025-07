Carros são vandalizados e furtados perto da sede do Corinthians durante festa julina

Durante a festa julina do Corinthians, localizado no Parque São Jorge, ocorreram pelo menos três registros de vandalismo e furto de veículos. Carros estacionados foram encontrados com vidros quebrados e itens furtados. A Polícia Militar foi acionada e confirmou as ocorrências. O clube anunciou que irá reforçar a segurança nas próximas festas para prevenir novos incidentes.



