Casal age rapidamente e faz a limpa em comércios na Grande São Paulo

Um casal foi identificado como responsável por uma série de furtos em comércios na cidade de Santo André, no ABC paulista. Imagens de monitoramento mostram o homem quebrando o vidro da vitrine de uma loja com um martelo e ambos entrando na loja para levar roupas e acessórios. Dias antes desse incidente, eles também assaltaram uma cafeteria nas proximidades utilizando táticas semelhantes. O homem quebrou o vidro enquanto a mulher entrou no local para pegar equipamentos como máquinas de café. Em outro caso registrado numa farmácia da mesma área, a mulher saiu rapidamente após pegar produtos enquanto o comparsa aguardava do lado externo.