Casal reage a tentativa de roubo em São Paulo, e mulher que passava pelo local acaba baleada

Uma tentativa de assalto a um casal na Vila Olímpia, na zona oeste de São Paulo, acabou com uma mulher que passava pelo local baleada. Ela passava pelo local e não havia sido abordada pelo criminoso.



Durante a luta com o homem, a arma do criminoso caiu. Ele conseguiu recuperar a arma e disparou na direção do casal, atingindo uma mulher de passagem com um tiro de raspão na perna. A vítima foi levada ao hospital e está fora de perigo. A crescente insegurança preocupa moradores e comerciantes da região.



