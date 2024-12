Casal volta de lua de mel e encontra cachorro de estimação morto em creche de SP

Um casal foi para lua de mel e deixou o cachorro de estimação em uma creche de São Paulo. Ao voltarem de viagem, os dois foram informados que o animal havia fugido. Após buscas que duraram 16 horas e contaram com um cão-farejador, o corpo do mascote foi encontrado no quintal da creche com sinais de agressão. A polícia investiga o caso como maus-tratos.