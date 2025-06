Caso Adalberto: polícia suspeita que empresário foi morto ao entrar em área restrita de Interlagos

A nova hipótese da polícia é de que o empresário Adalberto Junior foi morto ao tentar entrar em uma área restrita do autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. O corpo dele foi encontrado em um buraco na região. Segundo essa linha, Adalberto teria tentado cortar caminho para chegar mais rapidamente a seu carro e discutido com um segurança ao ser barrado. A partir daí, ele pode ter morrido por asfixia possivelmente ao receber o golpe conhecido como mata-leão. O corpo teria sido, então, colocado no buraco onde foi localizado



