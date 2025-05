Caso Amanda: Bombeiros retomam buscas no rio Tietê por corpo de mulher morta pelo ex

As buscas pelo corpo de Amanda Mota, que teria sido jogado no Rio Tietê, foram retomadas na barragem de Santana de Parnaíba, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, que já realizou buscas em Barueri e Carapicuíba, a cor escura da água e a extensão do rio dificultam a operação. Fatores como a correnteza e a vastidão do trecho exigem cautela, e as equipes agora se concentram em pontos específicos para encontrar pistas sem expor os bombeiros a riscos desnecessários.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!