Caso Vinicius Gritzbach: policiais presos faziam escolta para delator do PCC executado em aeroporto

Em uma operação da corregedoria da polícia militar em São Paulo, 14 policiais militares foram presos por suspeita de envolvimento no assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, conhecido como delator do PCC. Gritzbach foi morto com 10 tiros de fuzil em novembro, no aeroporto de Guarulhos. Um PM é suspeito de ser o autor dos disparos. Os policiais faziam escolta privada para Gritzbach e são acusados de vender informações à facção criminosa PCC. Além disso, Cauê Coelho, foragido, e sua namorada, Jaqueline Leite Moreira, foram implicados por fornecer informações sobre o empresário e tráfico de drogas.