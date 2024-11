Chuva forte derruba teto de escola em Barueri (SP)

Parte do teto de uma escola caiu devido às fortes chuvas em Barueri (SP. Imagens mostram o forro da escola caindo e o chão alagado. A prefeitura informou que equipes de manutenção foram acionadas imediatamente após o incidente para realizar os reparos necessários. No momento da queda, havia alunos na instituição, mas a área afetada não estava próxima das salas de aula. As aulas continuaram normalmente e não houve registro de feridos.