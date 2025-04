Um homem ficou revoltado com o preço de R$ 5 de um refrigerante e agrediu a funcionária de uma lanchonete em Uberlaândia (MG). Pessoas no local intervieram e conseguiram separar os dois envolvidos na briga.



