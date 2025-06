Clientes de restaurante flagram helicóptero descontrolado nos Estados Unidos

Um piloto estava preparando para pousar um helicóptero com quatro pessoas a bordo em Clay Township, nos Estados Unidos. Durante a descida, o helicóptero virou e o piloto perdeu o controle, fazendo a aeronave inclinar e bater o rotor no chão. Felizmente, ninguém se feriu. O acidente foi registrado por clientes de um restaurante próximo, que assistiram à cena.



