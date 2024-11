Com crimes frequentes, comerciantes vivem clima de insegurança na Grande São Paulo

As câmeras de segurança de um supermercado flagraram o momento em que um cliente tem um ataque de fúria após se revoltar com a demora para fazer o pagamento, na Grande São Paulo. O comércio tem cerca de 16 câmeras, mas elas parecem não inibir as ações criminosas e já flagraram vários furtos. A região é frequentemente alvo de bandidos. Em uma bicicletaria, o dono faz o acompanhamento das câmeras pelo celular e vai até instalar uma cerca elétrica. Já em uma farmácia, os funcionários já foram feitos de refém durante um assalto. Os comerciantes estão cansados e querem trabalhar com segurança.