Comerciante tem bar interditado e diz que é perseguida por procurador de Vargem Grande Paulista (SP)

A dona de um bar diz que está sendo perseguida pelo procurador-geral de Vargem Grande Paulista, Douglas Bigarelli, após o estabelecimento ser fechado. . Segundo ela, os problemas começaram quando um homem se apresentou insatisfeito com a movimentação no local e exigiu mudanças. Este homem é irmão do procurador. Um abaixo-assinado foi coletado contra o funcionamento da casa foi coletado, mas a proprietária alegou que muitas assinaturas são de pessoas com o mesmo sobrenome do procurador. Bigarelli negou qualquer relação com essas pessoas.