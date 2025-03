Computador amortece impacto de tiro e salva homem que foi vítima de assalto em SP

Um homem de 35 anos foi abordado por cinco criminosos em motocicletas no bairro do Jaraguá, em São Paulo. Durante o assalto, ele foi baleado pelas costas enquanto entregava seus pertences. O tiro atingiu um computador portátil dentro da mochila do homem, amorteceu o impacto dos disparos e impediu ferimentos graves na vítima. A moto roubada foi encontrada em Osasco e a polícia investiga os suspeitos para uma possível operação de captura. A vítima foi levada ao hospital, onde foi atendida e liberada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!