Conflitos entre vizinhos no Tatuapé resultam em agressões

No bairro Tatuapé, zona leste de São Paulo , os moradores de uma vila enfrentam conflitos frequentes decorrentes de barulho e desentendimentos. Estes conflitos resultam em agressões e danos materiais, como o painel de energia danificado e o portão do condomínio destruído. Talita, uma das moradoras, tem registrado várias ocorrências policiais contra vizinhos como Fábio, os acusando de violência. Os moradores relatam um ciclo contínuo de retaliações, temendo que a situação possa se agravar ainda mais.



