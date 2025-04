Conheça a cidade do interior de São Paulo considerada a mais silenciosa do Brasil

Patrocínio Paulista, no interior de São Paulo , é conhecida como a cidade mais silenciosa do Brasil. Esse título é resultado do aumento das fiscalizações da Prefeitura e da Polícia Militar para coibir aglomerações e festas barulhentas.



Moradores têm opiniões variadas sobre o silêncio predominante. Alguns apreciam a tranquilidade, enquanto outros sentem falta de um pouco mais de agitação. Apesar disso, a maioria dos residentes parece contente em viver em um ambiente pacato.



