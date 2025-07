Criança e homem são libertados de cárcere privado na zona leste de São Paulo

Um homem liberou uma criança de 4 anos e um rapaz que eram mantidos reféns em um imóvel de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (4).



Policiais chegaram ao local por volta das 5h e mantiveram mais de duas horas e meia de uma negociação difícil. O homem estaria inconformado com o fim do relacionamento com a mãe da criança e teria mantido a própria filha e um rapaz reféns com o uso de uma faca. Após o fim do sequestro, de acordo com informações dos policiais, ele teria se automutilado e foi atendido sob custódia .