Crianças conseguem fugir de creche em Osasco (SP) e são resgatados por casal que passava na rua

Quatro crianças fugiram de uma creche municipal em Osasco, na Grande São Paulo. Câmeras de segurança capturaram o momento em que os pequenos escaparam pela rua. Um casal que passava por ali reagiu rapidamente, impedindo que as crianças se afastassem ainda mais. Após o incidente, o portão usado para a fuga, deixado aberto por uma mãe com filho cadeirante, foi reforçado com cadeado e corrente. Fabiana, mãe de uma das crianças, expressou preocupação e relatou dificuldades em obter informações. "A direção tentou convencer-me de que era outra criança", revelou. Outras mães também relataram falta de comunicação por parte da escola. "Tem que ter um segundo plano, já que o primeiro falhou", disse uma delas. A direção da creche não comentou o ocorrido e a prefeitura de Osasco ainda não se manifestou.



