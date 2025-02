Crime ao vivo: bandidos invadem estúdio e assaltam participantes de podcast

Dois criminosos armados invadiram um estúdio e assaltaram os participantes de um podcast durante transmissão ao vivo do programa, em Janaúba (MG). Eles renderam os participantes e roubaram telefones, câmeras, além de bolsas, cartões bancários, uma aliança de ouro e uma motocicleta. O prejuízo foi de mais de R$ 20 mil. Parte do crime foi registrada ao vivo, e os assaltantes fugiram em motocicletas. A Polícia Militar investiga o caso e analisa as imagens capturadas para identificar os suspeitos.



