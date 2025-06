Criminosos arrastam idoso durante assalto no Rio de Janeiro

Um idoso foi arrastado por criminosos durante um assalto no Rio de Janeiro . Câmeras de segurança mostraram dois homens em uma moto se aproximando da vítima enquanto ele passeava com seus cachorros. Um dos assaltantes puxou o celular da mão do idoso, que resistiu e acabou sendo arrastado por vários metros.



