Criminosos furtam portão de condomínio em menos de 20 segundos no litoral paulista

Moradores de um condomínio em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, foram vítimas de um roubo que causou R$ 10 mil de prejuízo. Dois criminosos precisaram de menos de 20 segundos para roubar o portão inteiro do prédio. As vítimas relataram que o condomínio já teve 12 bicicletas furtadas e que os suspeitos agem durante a madrugada. Nem o sistema de segurança consegue intimidá-los. Acompanhe na reportagem.



