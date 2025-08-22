Criminosos se disfarçam de entregadores para cometer roubos em São Paulo
Falsos entregadores utilizam bolsas e adesivos para realizar crimes na capital paulista
Em São Paulo, criminosos estão comprando bolsas de entrega e adesivos de empresas para se passar por entregadores. Recentemente, um motociclista usou desse disfarce para roubar o celular de uma idosa, que ficou ferida. O suspeito foi preso após ser identificado. As autoridades estão preocupadas com a facilidade com que esses objetos são adquiridos na internet por preços baixos.
