Criminosos se passam por clientes e assaltam distribuidora de gás; veja vídeo

Um assalto ocorreu em uma distribuidora de gás na região metropolitana de São Paulo . Dois homens entraram no local se passando por clientes e anunciaram o roubo. Armados, renderam os funcionários e exigiram dinheiro. Os criminosos sabiam que havia R$ 3 mil escondidos no banheiro da empresa. Após a ação que durou menos de cinco minutos, eles fugiram em uma moto estacionada nas proximidades. A proprietária registrou um boletim de ocorrência e investiga possíveis envolvimentos internos.



