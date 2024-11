Delator do PCC fez denúncias de corrupção contra policiais antes de ser morto

A polícia montou uma força-tarefa para investigar a execução do empresário Antonio Vinicius Gritzbach na saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Polícia Federal participa da coleta de imagens e depoimentos. Um policial militar prestou depoimento após ter viajado com o empresário para cobrar uma dívida. Há suspeitas sobre a participação de policiais e informações privilegiadas relacionadas ao crime organizado. O secretário de segurança, Guilherme Derrite, não descarta essa possibilidade.