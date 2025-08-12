Dia do Disco de Vinil celebra a arte e nova geração de fãs

Esta terça (12) é o Dia do Vinil e ele é comemorado em grande estilo em São Paulo . Fabiano Oliveira, especialista em vinis, compartilha sua fascinante coleção de discos raros, destacando o aumento da demanda por LPs. Ele afirma que o vinil oferece uma experiência auditiva mais rica em comparação aos CDs e formatos digitais. A loja de Fabiano é um tesouro de música brasileira, atraindo não apenas os brasileiros, mas também colecionadores ao redor do mundo.



