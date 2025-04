Digitais em carro reforçam suspeita de que policial atropelado em SP foi morto por vingança

A investigação tem novidades no caso do policial aposentado Abel Siqueira, atropelado e morto no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo .. Impressões digitais do irmão de Luan Henrique Bonifácio, jovem morto por Abel após uma briga de trânsito, foram encontradas no carro usado no crime.



O circuito de segurança capturou quando o motorista esperou e atropelou a vítima duas vezes antes de fugir, abandonando o veículo registrado em nome do pai de Luan.



Nas casas dos suspeitos, a polícia achou malas prontas e uma arma de numeração raspada. Pai e filho, com prisão temporária decretada, ainda estão foragidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!