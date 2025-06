Dois acidentes com motociclistas complicam trânsito na Castello Branco, em SP

Na rodovia Castello Branco, ocorreram dois acidentes envolvendo motociclistas, na manhã desta quinta (26). No primeiro, o Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros. Cerca de 500 metros adiante, outro acidente com moto aconteceu. Em ambos os casos, as equipes de socorro trabalharam juntas para atender os feridos, que foram levados ao hospital. O motorista do carro envolvido em um dos acidentes fugiu sem prestar socorro.



