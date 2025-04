Dois homens brigam dentro de trem e assustam passageiros em São Paulo

Imagens capturadas em um vagão da linha 11 Coral da CPTM, em São Paulo , mostram uma briga entre dois homens que alarmou os passageiros. Na zona leste da cidade, a disputa começou com uma discussão e evoluiu para agressões físicas. Em um movimento que lembra cenas de filmes de ação, um dos homens usou a barra de apoio para desferir um chute na altura do rosto do adversário.



Os passageiros, surpresos, registraram a cena e chamaram a segurança da CPTM. A empresa informou que os seguranças agiram rapidamente para conter o conflito e retiraram os envolvidos do vagão. Até o momento, o motivo da briga não foi divulgado, mas especula-se que possa estar relacionado à venda de produtos dentro do metrô, já que um dos homens carregava uma sacola cheia de mercadorias.



