Dois suspeitos morrem após troca de tiros com policiais em comunidade de SP

Dois homens morreram após uma intensa troca de tiros com policiais na comunidade da Baronesa, entre São Bernardo do Campo e Santo André. A ação policial foi desencadeada por uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiros por pelo menos três indivíduos. Durante o confronto armado, dois suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos antes da chegada do socorro. Um terceiro homem envolvido no tiroteio conseguiu fugir. A perícia foi realizada na área e a Polícia Civil iniciou investigações para identificar os mortos e o fugitivo.