Donald Trump é eleito presidente dos EUA pela segunda vez

Donald Trump foi confirmado como o 47º presidente dos Estados Unidos. Ele venceu no estado do Arizona e conquistou 277 delegados. Antes da confirmação oficial do resultado das eleições norte-americanas, Trump discursou na Flórida. Durante seu discurso, ele agradeceu a Deus por ter sobrevivido a um atentado a tiros e descreveu a eleição como uma vitória para a democracia e liberdade. Também mencionou sua política de imigração e prometeu inaugurar uma "Era de Ouro da América". Diversos líderes mundiais parabenizaram Trump pela vitória, incluindo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O porta-voz do Kremlin afirmou que Vladimir Putin não deve entrar em contato com Trump. As apurações continuam em outros estados como Nevada, Michigan, New Hampshire e Maine. Os republicanos também obtiveram vitórias significativas nas eleições legislativas ao controlar o Senado e a Câmara dos Deputados com 27 governadores contra 23 democratas. O sistema eleitoral nos Estados Unidos distribui delegados entre os candidatos conforme os votos recebidos em cada estado. Para vencer as eleições presidenciais são necessários 270 delegados; Donald Trump alcançou um total de 276 nesta eleição. A cobertura completa será apresentada às 8h40 no programa Fala Brasil com Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy.