Dono de bar é morto dentro de comércio na zona sul de São Paulo

O proprietário de um bar na zona sul de São Paulo , foi assassinado em uma execução planejada. Um atirador se aproximou e disparou contra ele, enquanto a família relata que ele já vinha sendo ameaçado sem saber a origem dessas ameaças.



Imagens mostram dois homens em uma moto se aproximando; um deles manipulou a placa da moto para evitar identificação.



A polícia investiga as circunstâncias do crime e possíveis monitoramentos anteriores ao ataque.



