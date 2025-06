Dono de canil clandestino em Carapicuíba (SP) é preso e nega maus-tratos

A Polícia Civil fechou um canil clandestino em Carapicuíba após uma denúncia de maus-tratos. No local, animais eram mantidos em condições precárias. Medicamentos vencidos e seringas usadas foram encontrados no local. Além disso, a polícia descobriu um cemitério clandestino com ossadas de cães. Roberto Teixeira, responsável pelo canil, foi preso em flagrante, e negou as irregularidades. A vigilância sanitária aplicou multas por uso de medicamentos vencidos e descarte inadequado. Os cães resgatados foram levados ao Instituto Caramelo, onde recebem cuidados antes de serem colocados para adoção. A situação reforça a importância da adoção responsável para combater essas práticas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!