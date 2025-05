Dono de carro de luxo é rendido por criminoso na zona leste de São Paulo

um criminoso armado tentou roubar uma Porsche branca em frente a uma academia no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Ele chegou em uma motocicleta azul e ameaçou o proprietário com uma arma. Curiosamente, após um breve diálogo, o assaltante guardou a arma e foi embora sem levar nada. Testemunhas acionaram a polícia, mas o proprietário já havia deixado o local. O caso está sob investigação na delegacia da região.



Esse incidente não é isolado. Dias antes, um Porsche avaliado em quase R$ 600 mil foi roubado em São Paulo, e os criminosos postaram fotos dos veículos nas redes sociais. Em fevereiro, seis carros de luxo foram furtados de um estacionamento na Vila Olímpia, mas cinco foram recuperados. Além disso, há um crescente comércio ilegal de peças de veículos, com bandidos até fazendo reféns para roubar itens como faróis e rodas, que depois são vendidos no mercado ilegal.



