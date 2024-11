Dono de estacionamento é executado enquanto trabalhava em São Paulo

Um empresário que era dono de um estacionamento e lava-rápido foi assassinado enquanto trabalhava em Guaianases, na zona leste de São Paulo. No dia do crime, um suspeito entrou no local e disparou três vezes contra a vítima pelas costas. A esposa do empresário descobriu a situação após uma vizinha informar que o portão do estabelecimento estava aberto e não havia ninguém dentro. Ao chegar ao local, ela encontrou seu marido já sem vida. O caso está cercado de mistério quanto às motivações por trás do assassinato. A família busca respostas sobre se houve tentativa de assalto ou rixa pessoal envolvida.