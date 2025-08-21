Donos da Camisaria Colombo são investigados por fraude milionária

A Polícia Civil de São Paulo fez na manhã desta quinta (21) uma operação para combater um esquema de fraudes milionárias. Os donos da camisaria Colombo então entre os alvos. O contador da empresa, Álvaro Jabur Maluf Jr, foi levado para o Palácio da Polícia. A investigação, que começou a partir de denúncias da instituição financeira, apura um desvio de cerca de R$ 21 milhões. A polícia busca ainda por outros possíveis envolvidos no caso, incluindo a participação de funcionários da camisaria e da instituição bancária prejudicada.



