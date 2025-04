Duas jovens morrem atropeladas enquanto atravessavam faixa de pedestres em São Caetano do Sul (SP)

Um carro em alta velocidade atropelou e matou duas jovens que atravessavam a faixa de pedestres de uma avenida em São caetano do Sul (SP) na madrugada desta quinta-feira (10). O motorista, um jovem de 26 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo, mas admitiu estar acima da velocidade permitida. Ele prestou depoimento na delegacia e não foi preso. As vítimas foram identificadas como Isabele e Isabela Priel, ambas de 18 anos. O motorista alegou que não viu as jovens, e sua defesa pode argumentar que o semáforo estava verde na ocasião. A avenida Goiás, local do acidente, é conhecida por frequentes disputas de racha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!