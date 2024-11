Duas pessoas morrem após batida entre caminhão e ônibus na Grande São Paulo

Acidente entre ônibus e caminhão na noite de quarta-feira (16) deixou dois mortos na rodovia Presidente Tancredo Neves, em Franco da Rocha (SP). Informações indicam que o motorista do ônibus teria perdido o controle do veículo ao invadir a pista contrária durante uma curva. As vítimas eram ocupantes do caminhão e morreram carbonizadas. Uma terceira pessoa foi levada para o hospital em estado grave. A Polícia Civil realizou perícia no local e recolheu o ônibus para análise posterior. A empresa proprietária do veículo anunciou que realizará uma investigação interna para apurar as causas do acidente. Quinze pessoas foram atendidas por equipes de emergência: quatorze ocupantes do ônibus e uma pessoa que estava no caminhão. O trânsito na rodovia ficou lento devido à necessidade de redução de velocidade nas proximidades do acidente.