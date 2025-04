Empresária de 28 anos presa por tráfico já foi condenada por tentar matar namorado idoso

A empresária Stefany Estevan, de 28 anos, foi presa pela Polícia Civil de Americana, São Paulo , com 20 quilos de cocaína avaliados em meio milhão de reais. A droga estava em um carro branco com mais quatro bolivianos, incluindo o marido dela. A polícia que ela já havia sido presa em 2018 por tentar matar seu namorado de 79 anos e cumpriu pena por latrocínio. Stefany nega ligação com o tráfico, enquanto seu passado de crimes contrasta com as mensagens positivas que postava nas redes sociais.



