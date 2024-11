Empresário é morto a tiros após discutir com policiais em delegacia de SP

Um empresário foi morto a tiros dentro de uma delegacia em São Paulo. Ele e sua esposa vieram do Paraná para participar de uma reunião. Durante a estadia no hotel, o casal teve uma discussão que levou os funcionários do local a chamarem a polícia. Quando os agentes chegaram ao hotel, o homem não estava mais presente.

A mulher foi encaminhada à delegacia onde declarou que não havia sido agredida e fez contato com seu marido para que ele fosse buscá-la. O homem chegou à delegacia aparentemente tranquilo. No entanto, houve um desentendimento e ele apresentou comportamento agressivo, segundo relatos da polícia.

O corpo do empresário, identificado como Paulo Henrique Pinheiro, foi atingido por disparos durante um confronto com quatro policiais. A Secretaria de Segurança Pública informou que os disparos ocorreram após o homem ter investido contra os policiais. Após ser alvejado, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia e seu veículo passou por análise no estacionamento da delegacia. A Polícia Civil abriu investigação sobre as circunstâncias do incidente.