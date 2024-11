Empresário é trancado no banheiro de casa durante assalto na Grande São Paulo

Um empresário foi rendido por criminosos na porta de sua casa. em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Os assaltantes invadiram o local e amarraram a vítima no banheiro. Durante a ação criminosa que durou cerca de três horas, os ladrões ameaçaram o empresário e um pedreiro que estava trabalhando nas proximidades. Os criminosos levaram aproximadamente R$ 100 mil em bens e um carro sem seguro. O empresário conseguiu contatar a polícia com a ajuda de um vizinho após ser libertado. As câmeras de segurança registraram o momento do assalto. Quatro indivíduos participaram da ação; dois deles fugiram com o veículo da vítima enquanto os outros se comunicavam via celular para coordenar as transferências bancárias realizadas pelo telefone do empresário. A quadrilha levou diversos itens valiosos como notebooks e roupas antes de deixar o local. O caso está sendo investigado pela delegacia de Itapecerica da Serra. Imagens das câmeras foram entregues à polícia para auxiliar nas investigações sobre os suspeitos.